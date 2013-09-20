المتحدث باسم مترو الأنفاق: إعادة فتح محطة البحوث بعد هدوء الأوضاع في محيطها

أعادت شركة تشغيل مترو الأنفاق عصر اليوم الجمعة فتح محطة مترو البحوث بالخط الثاني للمترو الموجودة بشارع التحرير بالدقي بعد غلقها لبعض الوقت بسبب إطلاق نار أعلى المحطة من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث الإعلامي باسم شركة مترو الأنفاق : ” إنه تم فتح المحطة بعد هدوء الأوضاع وعودتها لطبيعتها”، مشيرا إلى أن جميع محطات مترو الأنفاق بجميع الخطوط ستغلق في تمام السابعة مساء مع بدء سريان حظر التجوال.

وأضاف أن الشرطة طلبت غلق المحطة حفاظا على أرواح الركاب والعاملين وهو ما استجابت له إدارة المحطة على الفور.

وكان أنصار المعزول قد نظموا مسيرة من شارع احمد عرابي إلى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين عبر شارع السودان قبل أن تقع اشتباكات بينهم وبين أهالي شارع السودان الرقيب من محطة البحوث بسبب رفض الأهالي مرور المسيرة .

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