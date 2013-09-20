تمرد غزة: ندعو مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية لمراقبة غزة في 11 نوفمبر

قالت هند العربي – المنسقة الإعلامية لحركة تمرد على الظلم في غزة – إن الحركة تدعو مجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه عيونها لقطاع غزة خاصة يوم 11 – 11 المقرر فيه نزول المواطنين ضد حكومة حماس بقطاع غزة والتي وصفتها بأنها حكومة الانقلاب ، مشيرة إلى أن قياداتها فاسدة وإدارتها فاشلة وأنها تمارس قهرا على معارضيها بالقطاع.

وأضافت في تصريحات لموقع “تمرد” إنها تناشد أيضا المهتمين بالقضية وبحقوق الإنسان متابعة المشهد من خلال وسائل الإعلام المهنية المحايدة لا عبر القنوات المؤيدة لحماس وذلك لنقل حقيقة تعامل حكومة حماس مع معارضيها ومع المؤيدين لحركة تمرد.

وكانت حركة تمرد عبى الظلم في غزة قد نظمت وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمام مقر الجامعة العربية بالتحرير بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني وتمرده على حكومة حماس في قطاع غزةوللتضامن مع الشعب المصري ضد تدخل حركة حماس فى الشأن الداخلي المصري بجانب التنديد بأعمال العنف والقتل والظلم ضد الشعب الفلسطيني في غزة .

رفع المشاركون في الوقفة من الفلسطينيين والمصريين كلا من العلم الفلسطيني والمصري كؤكدين على وحدة الشعبين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فاعليات جمعة “الأمل والعمل” بالقطاع والتي دعت لها الحركة بإطلاق بالونات الهيليم في الهواء كرمز للحرية والتي انطلقت بالفعل في القطاع.