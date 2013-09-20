نجل اللواء "فراج": الشهيد تبناني منذ عمر 6 سنوات وعاملني كصديق له

عمر: "البطل" أخبرني قبل خروجه للمهمة أنه يريد أن يراني "عشان مش ضامن أرجع تاني"

كتب : محمد عاشور الجمعة 20-09-2013 18:44

قال "عمر"، نجل اللواء نبيل فراج شهيد أحداث كرداسة، إن اسمه الحقيقي هو "عمر محمد محمود"، وأنه أصبح ابنا للشهيد اللواء عندما تبناه وعمره 6 سنوات، وهو الذي رباه، مضيفا أنه كان يتعامل معه باعتبراه والده الحقيقي.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي"، أن آخر حديث بينه وبين والده كان ليلة وقوع الحادث في تمام الساعة الحادية والنصف مساء، عندما اتصل به الشهيد وطلب منه أن يجسلا سويا، وقال له: "عايز أشوفك عشان أنا مش ضامن أرجع تاني"، لافتا إلى أنه لم يكن موجودا في المنزل، لكنه عاد بعد هذه المكالمة.

وأشار عمر إلى أن اللواء نبيل فراج أخبره بأنه سيذهب في مهمة صعبة في منطقة كرداسة، وطلب منه ألا يبلغ والدته بهذه المهمة حتى لا تقلق، وتابع: "كان يعاملني كصديق له، لحد ما توفي واعتبرته زي والدي بالضبط. كان جواه مشاعر أب لابنه، لما كنت باعمل حاجة غلط يزعقلي ونتخانق، وبعدها يقعد معايا يفهمني غلطي ويتكلم معايا".

واستطرد: "تعلمت منه الصراحة والثقة بالنفس والطيبة والشجاعة، فهمو كان من نوع البشر الذي يعطي عمله الأولوية في حياته، ولم يتأخر عن أي شيء في عمله، وكان يفرق بين العمل والمنزل ويعاملنا مثل أي أب يعامل أبنائه".