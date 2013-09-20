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وزير خارجية النرويج يحذر من تنامي الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا

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وزير خارجية النرويج يحذر من تنامي الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا وزير خارجية النرويج يحذر من تنامي الأحزاب اليمينية المتشددة في أوروبا

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

حذّر وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيداه، اليوم، من تنامي الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، لا سيما في المجر وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والسويد واليونان، مشيرًا إلى أن مقتل الناشط ومناهض الفاشية اليوناني بافلوس فيساس في أثينا يوم الثلاثاء الماضي على يد أحد أعضاء حزب الفجر الذهبي يعتبر دليلاً على خطورة الأمر.

وقال بارت آيداه، إن عملية اغتيال فيساس تتشابه مع الجريمة البشعة التي قام بها اليميني المتطرف النرويجي آندرش بيرينج بريفيك الذي قتل 77 شخصًا في 22 يوليو 2011؛ حيث إن القاتل في الحالتين استهدف أشخاصًا ومؤسسات تكافح ضد العنصرية وكراهية الأجانب.

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