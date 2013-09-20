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رئيس المترو: المحطات سارت ملجأ للمواطنين بعد إطلاق الإخوان النار

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رئيس المترو: المحطات سارت ملجأ للمواطنين بعد إطلاق الإخوان النار رئيس المترو: المحطات سارت ملجأ للمواطنين بعد إطلاق الإخوان النار

قال عبد الله فوزى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه فى تمام الساعة الرابعة عصراً وأثناء مرور أحد المسيرات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين أعلى محطة البحوث تم إطلاق نار بشكل كثيف وفوجئ العاملين بالمحطة بتدافع المواطنين على المحطة للاحتماء بها وسادة حالة من الرعب الشديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحياة": "قمنا بإغلاق المحطة كإجراء احترازى لتأمين الراكبين، وأصدرنا تعليمات لجميع القطارات بعدم الوقوف فى المحطة"، مشيراً إلى وجود 300 راكب كانوا متواجدين بالمحطة تم تخصيص قطارات لهم لتوصيلهم إلى وجهتهم، لافتاً إلى أنه "فى تمام الساعة الخامسة والنصف جاءت تعليمات من الأمن أن الوضع أصبح مستقرا، فقمنا على الفور بفتح المحطة مرة أخرى".

وشدد فوزى على أن شرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الأمن العام كفيلان بحماية المترو من اعتداء من قبل الخارجين على القانون.

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مصر 365