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منع راكبة من السفر وضبط أقراص مخدرة مع آخر بالمطار

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منع راكبة من السفر وضبط أقراص مخدرة مع آخر بالمطار منع راكبة من السفر وضبط أقراص مخدرة مع آخر بالمطار

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي سفر راكبة مصرية إلي فينا ، كما أحبطت محاولة تهريب أقراص مخدرة مع راكب مصري مسافر إلى ألمانيا .

وتبين أثناء إنهاء اجراءات سفر الراكبة المصرية سيدة .ع علي الطائرة المصرية المتجهة إلى فيينا أنها مدرجة على قوائم المنع من السفر تنفيذًا لحكم قضائي ، و تم منعها من السفر واتخاذ الاجراءات القانونية معها .

كما اشتبه الشرطي وليد مصطفي علي جهاز كشف الحقائب في حقيبة الراكب أشرف .ح اثناء سفره علي الطائرة الالمانية المتجهة فرانكفورت وبفتح الحقيبة أمام النقيب سيد سلطان والمقدم مصطفي زايد رئيس النوبة عثر علي ١٨ شريط ترامادول المخدر ، و أمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانوينة مع الراكب .

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