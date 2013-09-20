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التصويت ضد قرار يستهدف إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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التصويت ضد قرار يستهدف إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصويت ضد قرار يستهدف إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتب : أ ف ب الجمعة 20-09-2013 17:01

تم رفض مشروع قرار قدمته دول عربية ينتقد ترسانة إسرائيل النووية التي تدور حولها الكثير من الشائعات، بفارق بسيط في تصويت جرى اليوم في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ففي أعقاب نقاش حاد في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التصويت ضد المشروع الذي أيدته إيران بـ51 صوتًا مقابل 43 صوتًا لصالحه فيما امتنع 32 صوتًا.

ومن المعروف أن إسرائيل تملك أسلحة نووية لكنها لم تعترف بذلك رسميًا قط ولم توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.

والقرار الذي نوقش في اجتماع أعضاء الوكالة الدولية الـ159، يعرب عن "القلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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