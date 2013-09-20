ضبط شخص بحوزته منشورات تحريضية وعلم القاعدة فى مرسى علم

تمكنت قوة من مباحث شرطة قسم مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، من ضبط شخص وبحوزته كمية من المنشورات التحريضية على إثارة الفتن والعنف، وعلم لتنظيم القاعدة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 424 إدارى قسم شرطة مرسى علم لسنة 2013، وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

وكان اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد الصادق، مدير مباحث المديرية، يفيد بأنه عند تمشيط القوات للمنطقة الجنوبية للمدينة لاحظ النقيب محمد همام، معاون مباحث قسم شرطة مرسى علم، وجود علم لتنظيم القاعدة على إحدى شرفات عقار تحت الإنشاء، والكائن بشارع 72 بمنطقة السوق التجارى.

وعلى الفور تم تنظيم حملة أمنية شارك فيها النقباء شريف جلال ورامى الجندى ومحمد الجوهرى، وبتفقد المكان تم ضبط المدعو "يحيى. م. م. ا" وبحوزته جهاز كمبيوتر قيد التشغيل وبه مجموعة من الملفات التى تخص تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات المتطرفة.

كما تم ضبط بعض الكتب والمنشورات التى تحض على التحريض والعنف وإشعال الفتن والتحريض على القوات المسلحة والشرطة، علاوة على ضبط هاتف محمول بحوزته.

واعترف المقبوض عليه بحيازته للمضبوطات التى قام بجلبها من مشاركته بفعاليات رابعة العدوية، ومسيرة 6 أكتوبر ومسيرات أسوان، وتم اقتياد المذكور لديوان القسم و تم تحريز المضبوطات.