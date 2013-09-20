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الرئيس الفرنسي يقابل نظيره الإيراني على هامش اجتماع الأمم المتحدة

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الرئيس الفرنسي يقابل نظيره الإيراني على هامش اجتماع الأمم المتحدة الرئيس الفرنسي يقابل نظيره الإيراني على هامش اجتماع الأمم المتحدة

ينوي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني الثلاثاء المقبل على هامش اعمال الجمعية العامة في نيويورك الثلاثاء المقبل.

 

 

وذكرت وكالة “فرانس برس” يوم الجمعة 20 سبتمبر، عن مصدر قريب من الرئاسة الفرنسية أنه من المقرر أن تكون الأزمة السورية من بين أهم الملفات التي سيناقشها هولاند مع روحاني.

 

 

وقال المصدر “إننا نريد من إيران أن تنضم بالكامل مثل باقي المشاركين في البحث عن حل لنقل حقيقي للسلطة في سوريا “.

 

 

وأشار المصدر إلى أن الجانب الإيراني اقترح تنظيم اللقاء المنتظر. ومن المقرر أن يتناول نقاش هولاند وروحاني أيضا القضية النووية الايرانية.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة التقى فيها رئيس الجمهورية الفرنسية مع رئيس الجمهورية الإيرانية كانت في عام 2005، عندما استقبل جاك شيراك في باريس محمد خاتمي.

 

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