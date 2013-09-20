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مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لطب الحشود بالرياض

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مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لطب الحشود بالرياض مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لطب الحشود بالرياض

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق يومين .

كما تشارك الوزيرة فى المؤتمر الدولى الثانى لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة غدًا السبت ويستمر يومين ، كما تلتقي مع الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودى لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الصحة .

يناقش المؤتمر التجارب العلمية و الاجراءات الصحية التى يتم اتخاذها فى التعامل مع الحشود البشرية خلال موسمى الحج والعمرة وأستعراض تجربة السعودية فى مواسم الحج التى تشهد أكبر حشد عالمى .

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