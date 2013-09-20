مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لطب الحشود بالرياض

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الى الرياض فى زيارة للسعودية تستغرق يومين .

كما تشارك الوزيرة فى المؤتمر الدولى الثانى لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة السعودية غدًا السبت ويستمر يومين ، كما تلتقي مع الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودى لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الصحة .

يناقش المؤتمر التجارب العلمية و الاجراءات الصحية التى يتم اتخاذها فى التعامل مع الحشود البشرية خلال موسمى الحج والعمرة وأستعراض تجربة السعودية فى مواسم الحج التى تشهد أكبر حشد عالمى .