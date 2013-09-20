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أسماء 1314 متدرباً ومتدربة تم قبولهم بمعاهد التدريب والفصول الخاصة في «التطبيقي»

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أسماء 1314 متدرباً ومتدربة تم قبولهم بمعاهد التدريب والفصول الخاصة في «التطبيقي» أسماء 1314 متدرباً ومتدربة تم قبولهم بمعاهد التدريب والفصول الخاصة في «التطبيقي»
 
أسماء 1314 متدرباً ومتدربة تم قبولهم بمعاهد التدريب والفصول الخاصة في التطبيقي
د.فاطمة الكندري
﻿حجرف الحجرف﻿
حجرف الحجرف
﻿حسن الزنكي﻿
حسن الزنكي

التدريب المهني

  • ابراهيم خالد عبدالله القلاف
  • ابراهيم عبدالله خليف العنزي
  • ابراهيم علي موسى حيدر
  • ابراهيم نافع ابراهيم الخبيزي
  • احمد ابراهيم سيد حسن
  • احمد حسين علي القطان
  • احمد داود سلمان نصار
  • احمد علي وناس روضان
  • احمد فاضل علي الفضلي
  • احمد فالح بداح العازمي
  • احمد فيصل احمد بوقريص
  • بدر اسماعيل غلوم البلوشي
  • بدر عوض سعد العنزي
  • بدر يوسف مبارك
  • تركي مبارك صنيتان العازمي
  • ثامر خليف فرحان عجاج
  • جابر علي جابر سلطان
  • جراح احمد سلطان القلاف
  • جمعان ارشيد جمعان العازمي
  • حسن نجم عبدالله ربيع
  • حسين سويد عبدالمحسن براك الشمري
  • حسين علي عبدالله القطان
  • حمد حسن خلف قناص
  • حمد زهير عبدالكريم المجلهم
  • حمد محمد حسن الزيادي
  • حمزة عباس كريم حسن
  • خالد علي عويد عبدالله
  • خالد كي دي حنضل
  • خالد محمد عبدالله رداد
  • خالد يوسف راشد الجويدان
  • خضاري محمد عثمان الخضاري
  • خلف صالح بديوي بديوي
  • دغيم مطلق دغيم العازمي
  • راشد مبرك سيف العازمي
  • زيدان غريب زيدان الرشيدي
  • سالم فواز حماد شريان
  • سالم محمد معتوق العازمي
  • سالم نجم جاسم نصيب
  • سعد احمد عبدالله السماك
  • سعود خليف نزال العنزي
  • سعود مشعل راشد الجطيلي
  • سعيد بدر سعيد العنزي
  • سلطان عبدالله احمد النجار
  • سلطان مزعل لمام العازمي
  • سلطان مفضي زامل الغضوري
  • سليمان مناع سليمان الحربي
  • شايع علي احمد عبدالله
  • شبيب هادي صياح العازمي
  • شملان احمد لافي هويدي الرويلي
  • شملان بكر محمد سعد مبارك
  • صالح زعال ادهم العنزي
  • صالح سعد مطلق الهدبة
  • صالح عبدالله عبدالعزيز المطيري
  • ضاري فهد علي ثامر
  • ضاري محمد شيحان عفات
  • طلال حمود عيد الرحيلي
  • طلال خالد عايد المطيري
  • عامر عايد حسن الظفيري
  • عبدالحميد عبدالكريم عائد الطرقي
  • عبدالحميد فهد مطر كزاز
  • عبدالرحمن صباح سالم الرويعي
  • عبدالرحمن فرحان محمد عفات
  • عبدالرحمن فهد مرزوق الغضوري
  • عبدالرحمن محمد حسين العنزي
  • عبدالرحمن محمد مطر الرويعي
  • عبدالرحمن نصار طارش الشمري
  • عبدالعزيز بخيت فهيد الدوسري
  • عبدالعزيز حسن جواد شنان
  • عبدالعزيز عبيد علي العازمي
  • عبدالعزيز عويد مبارك الفضلي
  • عبدالعزيز محمد ضحوي الظفيري
  • عبدالعزيز مهدى محسن العنزي
  • عبداللطيف فوزي سالم العلي
  • عبدالله احمد علي هادي
  • عبدالله جاسم يوسف اليوسف
  • عبدالله حمود عبدالمحسن حمود
  • عبدالله خيرالله ضيدان ضبيان
  • عبدالله سعد سالم الهناي
  • عبدالله صباح سالم الرويعي
  • عبدالله صلبي رومي الجروان
  • عبدالله عادل علي الخليفة
  • عبدالله عبدالكريم عائد الطرقي
  • عبدالله عجاج غافل خلف
  • عبدالله عجيل بوهان خلف
  • عبدالله عليان هليل نهار العنزي
  • عبدالله عيسى جودة عيسى
  • عبدالله غازي عبدالله العازمي
  • عبدالله غلاب جزاء العازمي
  • عبدالله فاضل عباس البناي
  • عبدالله فرحان محمد الشمري
  • عبدالله ماضي سعود العنزي
  • عبدالله ناصر فالح فدعوس
  • عبدالله نزال مناحي العازمي
  • عبدالله نوري عبدالله الفرج
  • عبدالمجيد محمد مجيد ح

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