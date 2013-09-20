أسماء 1314 متدرباً ومتدربة تم قبولهم بمعاهد التدريب والفصول الخاصة في «التطبيقي»

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التدريب المهني
- ابراهيم خالد عبدالله القلاف
- ابراهيم عبدالله خليف العنزي
- ابراهيم علي موسى حيدر
- ابراهيم نافع ابراهيم الخبيزي
- احمد ابراهيم سيد حسن
- احمد حسين علي القطان
- احمد داود سلمان نصار
- احمد علي وناس روضان
- احمد فاضل علي الفضلي
- احمد فالح بداح العازمي
- احمد فيصل احمد بوقريص
- بدر اسماعيل غلوم البلوشي
- بدر عوض سعد العنزي
- بدر يوسف مبارك
- تركي مبارك صنيتان العازمي
- ثامر خليف فرحان عجاج
- جابر علي جابر سلطان
- جراح احمد سلطان القلاف
- جمعان ارشيد جمعان العازمي
- حسن نجم عبدالله ربيع
- حسين سويد عبدالمحسن براك الشمري
- حسين علي عبدالله القطان
- حمد حسن خلف قناص
- حمد زهير عبدالكريم المجلهم
- حمد محمد حسن الزيادي
- حمزة عباس كريم حسن
- خالد علي عويد عبدالله
- خالد كي دي حنضل
- خالد محمد عبدالله رداد
- خالد يوسف راشد الجويدان
- خضاري محمد عثمان الخضاري
- خلف صالح بديوي بديوي
- دغيم مطلق دغيم العازمي
- راشد مبرك سيف العازمي
- زيدان غريب زيدان الرشيدي
- سالم فواز حماد شريان
- سالم محمد معتوق العازمي
- سالم نجم جاسم نصيب
- سعد احمد عبدالله السماك
- سعود خليف نزال العنزي
- سعود مشعل راشد الجطيلي
- سعيد بدر سعيد العنزي
- سلطان عبدالله احمد النجار
- سلطان مزعل لمام العازمي
- سلطان مفضي زامل الغضوري
- سليمان مناع سليمان الحربي
- شايع علي احمد عبدالله
- شبيب هادي صياح العازمي
- شملان احمد لافي هويدي الرويلي
- شملان بكر محمد سعد مبارك
- صالح زعال ادهم العنزي
- صالح سعد مطلق الهدبة
- صالح عبدالله عبدالعزيز المطيري
- ضاري فهد علي ثامر
- ضاري محمد شيحان عفات
- طلال حمود عيد الرحيلي
- طلال خالد عايد المطيري
- عامر عايد حسن الظفيري
- عبدالحميد عبدالكريم عائد الطرقي
- عبدالحميد فهد مطر كزاز
- عبدالرحمن صباح سالم الرويعي
- عبدالرحمن فرحان محمد عفات
- عبدالرحمن فهد مرزوق الغضوري
- عبدالرحمن محمد حسين العنزي
- عبدالرحمن محمد مطر الرويعي
- عبدالرحمن نصار طارش الشمري
- عبدالعزيز بخيت فهيد الدوسري
- عبدالعزيز حسن جواد شنان
- عبدالعزيز عبيد علي العازمي
- عبدالعزيز عويد مبارك الفضلي
- عبدالعزيز محمد ضحوي الظفيري
- عبدالعزيز مهدى محسن العنزي
- عبداللطيف فوزي سالم العلي
- عبدالله احمد علي هادي
- عبدالله جاسم يوسف اليوسف
- عبدالله حمود عبدالمحسن حمود
- عبدالله خيرالله ضيدان ضبيان
- عبدالله سعد سالم الهناي
- عبدالله صباح سالم الرويعي
- عبدالله صلبي رومي الجروان
- عبدالله عادل علي الخليفة
- عبدالله عبدالكريم عائد الطرقي
- عبدالله عجاج غافل خلف
- عبدالله عجيل بوهان خلف
- عبدالله عليان هليل نهار العنزي
- عبدالله عيسى جودة عيسى
- عبدالله غازي عبدالله العازمي
- عبدالله غلاب جزاء العازمي
- عبدالله فاضل عباس البناي
- عبدالله فرحان محمد الشمري
- عبدالله ماضي سعود العنزي
- عبدالله ناصر فالح فدعوس
- عبدالله نزال مناحي العازمي
- عبدالله نوري عبدالله الفرج
- عبدالمجيد محمد مجيد حإعلان - Ads
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شبكةعيونالإخبارية