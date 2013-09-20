أسماء الناجحين ديني

|
الحارث انور محمد عبد الله <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?>
|
ناجح من الدور الثاني
|
70.57
|
سعد نجم عبد الله الشمرى
|
ناجح من الدور الثاني
|
63.64
|
عبدالعزيز عادل عدنان النجار
|
ناجح من الدور الثاني
|
80.11
|
عبدالعزيز فرج علي العجمي
|
ناجح من الدور الثاني
|
65.45
|
عمر ابراهيم محمد
|
ناجح من الدور الثاني
|
81.7
|
محمد فايز عبدالله الزعبى
|
ناجح من الدور الثاني
|
67.95
|
مصعب طارق صالح العنزى
|
ناجح من الدور الثاني
|
71.93
|
ضاري حسين علي حبلان هاضل دغيم العازمي
|
ناجح من الدور الثاني
|
58.18
|
على باسم علي راشد سلطان
|
ناجح من الدور الثاني
|
66.25
|
فهيد طلال فهيد محمد العجمى
|
ناجح من الدور الثاني
|
63.64
|
طاهر صلاح الدين عبدالجليل علي
|
ناجح من الدور الثاني
|
56.14
|
عبد الله موسى محمد طاهر
|
ناجح من الدور الثاني
|
60.23
|
منال راشد سالم العازمي
|
ناجح من الدور الثاني
|
75.11
|
اشواق منصور فهد الديحانى
|
ناجح من الدور الثاني
|
72.05
|
ساره محمد عجيل العميرى
|
ناجح من الدور الثاني
|
72.84
|
محمد عبد الله محمد عبد الله
|
ناجح من الدور الثاني
|
61.59
|
خالد مبارك علي العازمي
|
ناجح من الدور الثاني
|
77.27
|
شاهر صالح محمد العتيبي
|
ناجح من الدور الثاني
|
76.93
|
عيسى ثومان رشدان الشحومي
|
ناجح من الدور الثاني
|
77.95
|
فهد خالد ضويحي العازمي
|
ناجح من الدور الثاني
|
85.91
|
باسل شريدة صالح العدواني
|
ناجح من الدور الثاني
|
70
|
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الكوس
|
ناجح من الدور الثاني
|
63.64
|
علي خالد الفريج
|
ناجح من الدور الثاني
|
69.32
|
علي عبد العزيز صالح المطلق
|
ناجح من الدور الثاني
|
67.61
|
محمد عبد الله عبد القادر السرحان
|
ناجح من الدور الثاني
|
70.23
|
عبد العزيز عايد حنس العتيبي
|
ناجح من الدور الثاني
|
70.68
|
مشاري سعد عبيد بادي
|
ناجح من الدور الثاني
|
65.23
|
منيف عطية سويد الشمري
|
ناجح من الدور الثاني
|
71.93
|
شيماء عبد الرحمن خميس الخميس
|
ناجح من الدور الثاني
|
59.66
|
غالية أزور ياسين
|
ناجح من الدور الثاني
|
70.68
|
نادية ناصر حسن العوضي
|
ناجح من الدور الثاني
|
70.23
|
حصة علي مذكر فالح
|
ناجح من الدور الثاني
|
64.55
|
فايزة غصاب خشمان فرحان
|
ناجح من الدور الثاني
|
86.02
|
محمد صالح أحمد محمد
|
ناجح من الدور الثاني
|
70
|
بدر محمود يوسف روبليه
|
ناجح من الدور الثاني
|
75.68
|
ابراهيم رمضان نوبي مكاوي
|
ناجح من الدور الثاني
|
79.66
|
امنه عامر منور هلال
|
ناجح من الدور الثاني
|
78.41
|
خلود عواد خليف الشمري
|
ناجح من الدور الثاني
|
67.27