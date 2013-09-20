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أسماء الناجحين ديني

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أسماء الناجحين ديني أسماء الناجحين ديني

الحارث انور محمد عبد الله <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?>

ناجح من الدور الثاني

70.57

سعد نجم عبد الله الشمرى

ناجح من الدور الثاني

63.64

عبدالعزيز عادل عدنان النجار

ناجح من الدور الثاني

80.11

عبدالعزيز فرج علي العجمي

ناجح من الدور الثاني

65.45

عمر ابراهيم محمد

ناجح من الدور الثاني

81.7

محمد فايز عبدالله الزعبى

ناجح من الدور الثاني

67.95

مصعب طارق صالح العنزى

ناجح من الدور الثاني

71.93

ضاري حسين علي حبلان هاضل دغيم العازمي

ناجح من الدور الثاني

58.18

على باسم علي راشد سلطان

ناجح من الدور الثاني

66.25

فهيد طلال فهيد محمد العجمى

ناجح من الدور الثاني

63.64

طاهر صلاح الدين عبدالجليل علي

ناجح من الدور الثاني

56.14

عبد الله موسى محمد طاهر

ناجح من الدور الثاني

60.23

منال راشد سالم العازمي

ناجح من الدور الثاني

75.11

اشواق منصور فهد الديحانى

ناجح من الدور الثاني

72.05

ساره محمد عجيل العميرى

ناجح من الدور الثاني

72.84

محمد عبد الله محمد عبد الله

ناجح من الدور الثاني

61.59

خالد مبارك علي العازمي

ناجح من الدور الثاني

77.27

شاهر صالح محمد العتيبي

ناجح من الدور الثاني

76.93

عيسى ثومان رشدان  الشحومي

ناجح من الدور الثاني

77.95

فهد خالد ضويحي العازمي

ناجح من الدور الثاني

85.91

باسل شريدة صالح العدواني

ناجح من الدور الثاني

70

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الكوس

ناجح من الدور الثاني

63.64

علي خالد الفريج

ناجح من الدور الثاني

69.32

علي عبد العزيز صالح المطلق

ناجح من الدور الثاني

67.61

محمد عبد الله عبد القادر السرحان

ناجح من الدور الثاني

70.23

عبد العزيز عايد حنس العتيبي

ناجح من الدور الثاني

70.68

مشاري سعد عبيد بادي

ناجح من الدور الثاني

65.23

منيف عطية سويد الشمري

ناجح من الدور الثاني

71.93

شيماء عبد الرحمن خميس الخميس

ناجح من الدور الثاني

59.66

غالية أزور ياسين

ناجح من الدور الثاني

70.68

نادية ناصر حسن العوضي

ناجح من الدور الثاني

70.23

حصة علي مذكر فالح

ناجح من الدور الثاني

64.55

فايزة غصاب خشمان فرحان

ناجح من الدور الثاني

86.02

محمد صالح أحمد محمد

ناجح من الدور الثاني

70

بدر محمود يوسف روبليه

ناجح من الدور الثاني

75.68

ابراهيم رمضان نوبي مكاوي

ناجح من الدور الثاني

79.66

امنه عامر منور هلال

ناجح من الدور الثاني

78.41

خلود عواد خليف الشمري

ناجح من الدور الثاني

67.27

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