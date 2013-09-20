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مؤمن زكريا: مسؤولو الأهلي اتصلوا بي أثناء تعاقدي مع الزمالك

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مؤمن زكريا: مسؤولو الأهلي اتصلوا بي أثناء تعاقدي مع الزمالك مؤمن زكريا: مسؤولو الأهلي اتصلوا بي أثناء تعاقدي مع الزمالك

أكد مؤمن زكريا مهاجم الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق الأبيض أنه فضل الانتقال للقلعة البيضاء عن الأهلي، مشيرا إلى أن مسؤولي الأخير كانوا في اتصال دائم معه.

ووقع مؤمن زكريا على عقود انضمامه لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة من نادي إنبي بدون مقابل.

وقال زكريا للصحفيين يوم الجمعة: "هاتفني حلمي طولان بعد مباراة الأهلي، وأبدى رغبة أكيدة في ضمي، وهذا ما جعلني أعيد تفكيري في الانضمام للأهلي".

وأضاف "كان هناك خلافا ماديا بالفعل مع الأهلي، ولكن الموضوع لم يغلق، وجئت للزمالك بإرادتي بينما الأهلي مازال لم ينهي المفاوضات".

وكان جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي قد أكد أن الخلاف المادي بين اللاعب والنادي سببا في إنهاء التفاوض.

بينما أشار مؤمن زكريا "الاتصالات لم تنقطع، وهاتفني هادي خشبة (عضو لجنة الكرة بالأهلي) أثناء جلوسي مع مسؤولي الزمالك ولم أرد عليه".

واختتم "أحترم الفريقين كثيرا، ولكن استخرت الله وبعد مكالمة حلمي طولان شعرت بأن فرصتي في الزمالك أفضل سواء كنت أساسيا أو احتياطيا ليست أزمة".

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