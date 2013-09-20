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سفير فلسطين في لبنان يطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

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سفير فلسطين في لبنان يطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا سفير فلسطين في لبنان يطالب بمحاكمة دولية لمرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا

كتب : أ ش أ الجمعة 20-09-2013 16:37

طالب سفير دولة فلسطين بلبنان أشرف دبور، العالم الحر بتقديم القتلة المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا إلى المحاكمة كي لا تبقى هذه الجريمة وصمة عار على جبين العدالة الدولية، مشددًا على عدم نسيان ضحايا المجزرة من فلسطينيين ولبنانيين وغيرهم من ضحايا المجازر التي ارتكبتها إسرائيل تحت غطاء من الصمت الدولي.

وأكد دبور، في احتفال أقامته بلدية الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لوقوع المجزرة، أن الشعب الفلسطيني موجود على أرض فلسطين منذ بدء الإنسانية، وأنه سيواصل السير على طريق بناء دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال كاملاً عن أرضه، موجهًا التحية للمتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني.

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