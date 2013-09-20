ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقه بالإكراه بمركز المنشاه بسوهاج

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً بتقديم كلاً من (علي خميس خليف خضراوي – خفير نظامي من قوة مركز منفلوط، عمرو فرج قضب عرابي – صاحب شركة إستيراد وتصدير ) ويقيمان بدائرة مركز منفلوط بأسيوط بلاغاً بأنه أثناء إستقلالهما السيارة رقم “927 ب.د.ر” نصف نقل قيادة الأول علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز أستوقفهما عدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون السيارة رقم 54546 ملاكي سوهاج عقب قيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة وقاموا بتفتيشها والاستيلاء علي مبلغ 150.000 جنيهاً وعدد 3 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار .

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموضه وضبط الجناة ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث مركزي المنشاة والعسيرات .

وأسفرت الجهود إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من “ محمود نور الدين أمين أحمد 38 سنة عامل - عبد الباسط محمود قناوي 55 سنة جزار - عبد النبي مرزوق عبد الجواد 37 سنة سائق - علاء حماد توفيق 25 سنة سائق ” ويقيمون بناحية أولاد حمزة – دائرة مركز العسيرات .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين حيث تم ضبط من الأول حتي الثالث وضبط بحوزة الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 10970 وعدد 15 طلقة من ذات العيار ومسدس ساقية خالي من الطلقات يحمل رقم 1150866 والسيارة المستخدمة فـي الحادث .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف المتهم الأول بأن المسدس المضبوط يخص المتهم الهارب حيث تركة بالسيارة بعد نفاذ الذخيرة منه .

بتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإرتكاب واقعة المحضر رقم 3401 إداري مركز المنشاة عن بلاغ المدعو عطا ذكي موسي حسن – ويقيم دائرة مركز قوص بقنا سرقة مبلغ 30.000 بالإكراه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .