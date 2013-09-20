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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقه بالإكراه بمركز المنشاه بسوهاج

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقه بالإكراه بمركز المنشاه بسوهاج ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقه بالإكراه بمركز المنشاه بسوهاج

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً بتقديم كلاً من (علي خميس خليف خضراوي – خفير نظامي من قوة مركز منفلوط، عمرو فرج قضب عرابي – صاحب شركة إستيراد وتصدير ) ويقيمان بدائرة مركز منفلوط بأسيوط بلاغاً بأنه أثناء إستقلالهما السيارة رقم “927 ب.د.ر” نصف نقل قيادة الأول علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز أستوقفهما عدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون السيارة رقم 54546 ملاكي سوهاج عقب قيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة وقاموا بتفتيشها والاستيلاء علي مبلغ 150.000 جنيهاً وعدد 3 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار .

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموضه وضبط الجناة ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث مركزي المنشاة والعسيرات .

وأسفرت الجهود إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من “  محمود نور الدين أمين أحمد 38 سنة عامل - عبد الباسط محمود قناوي 55 سنة جزار - عبد النبي مرزوق عبد الجواد 37 سنة سائق - علاء حماد توفيق 25 سنة سائق ” ويقيمون بناحية أولاد حمزة – دائرة مركز العسيرات .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين حيث تم ضبط من الأول حتي الثالث وضبط بحوزة الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 10970 وعدد 15 طلقة من ذات العيار ومسدس ساقية خالي من الطلقات يحمل رقم 1150866 والسيارة المستخدمة فـي الحادث .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف المتهم الأول بأن المسدس المضبوط يخص المتهم الهارب حيث تركة بالسيارة بعد نفاذ الذخيرة منه .

بتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإرتكاب واقعة المحضر رقم 3401 إداري مركز المنشاة عن بلاغ المدعو عطا ذكي موسي حسن – ويقيم دائرة مركز قوص بقنا سرقة مبلغ 30.000 بالإكراه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

 

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