حزب المؤتمر يشارك في مؤتمر شباب الأحزاب بأبو قير

شارك حزب المؤتمر بوفد من شبابه في مؤتمر شباب الاحزاب والقوى السياسية بأبي قير في الاسكندرية والذي حضره خالد عبد العزيز وزير الشباب .

وقد صرح شادي العدل رئيس اتحاد شباب الحزب أن مشاركة المؤتمر تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين الحزب ووزارة الشباب التي عادت بعد 30 يونيو لتكون معبرة عن الشباب المصري بكافة انتمائاته وأفكاره ولدعم التواصل بين شباب القوى الحزبية والسياسية والثورية لتقريب وجهات النظر وتحقيق أهداف الشباب من ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو .

وأضاف العدل ” إننا نرى أن المزيد من تلك المؤتمرات والفاعليات سيوطد العلاقة بين شباب القوى السياسية وتقارب لوجهات النظر التي تجعل الشباب يعملون من أجل أهداف مشتركة لتحقيقها لتعزيز تمكين الشباب في الدولة المصرية ” .