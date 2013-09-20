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رئيس قسم الحوادث بـ"الوطن": قوات الأمن تعاملت بشكل احترافي في كرادسة

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رئيس قسم الحوادث بـ"الوطن": قوات الأمن تعاملت بشكل احترافي في كرادسة رئيس قسم الحوادث بـ"الوطن": قوات الأمن تعاملت بشكل احترافي في كرادسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 47 دقيقة

قال سامي عبدالراضي، رئيس قسم الحوادث بجريدة الوطن، إن قوات الأمن "تعاملت بشكل احترافي وأقصى درجات ضبط النفس في العملية الأمنية التي قامت بها في كرداسة".

وروي عبدالراضي، في لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة cbc، في إستوديو البث المباشر، أن أحد الضباط تعامل بحرفية مع أحد الملثمين، بعدما قام بإلقاء قنبلة على قوات الأمن، من خلال إصابته في القدم، وعدم التصويب عليه بشكل مباشر، وبعدها تم القبض عليه.

وتوقع عيد الراضي "المزيد من العنف في سيناء"، بعد إلقاء القوات الأمنية هناك، القبض على أسعد البيك، مضيفًا: لا الجيش المصري ولا الشعب المصري كانا سيسمحان بخروج جزء من سيناء، حتى في ظل تواجد محمد مرسي في الحكم".

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