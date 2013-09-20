وزير الكهرباء يعود إلى القاهرة بعد حضوره اجتماعات "الطاقة الذرية" في فيينا

كتب : أ ش أ منذ 36 دقيقة

عاد إلى القاهرة المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، مساء اليوم، قادما من فيينا بعد زيارة للنمسا استغرقت 3 أيام.

وقال إمام، فى تصريح له عقب عودته، أنه حضر اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا، والتقى مع بيوكيا أمانو المدير العام للوكالة، واستعرض معه الأنشطة النووية العديدة فى مصر بقطاعات التنمية والصحة، موضحا أن التفتيشات من الوكالة الدولية على الأنشطة المصرية خرجت بنتائج سليمة ومرضية.

وقال إنه أوضح خلال المؤتمر أن مصر أجلت طرح المشروع النووى فى منطقة الضبعة لما بعد الانتخابات التشريعية، لاعتماده من البرلمان ليكون هناك اجماع شعبى على تنفيذه، خاصة وأن فترة التنفيذ ستمتد إلى ما يقرب من 10 سنوات.