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بالصور| شيما هلالي تنتهى من تصوير أغنيتين جديدتين

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بالصور| شيما هلالي تنتهى من تصوير أغنيتين جديدتين بالصور| شيما هلالي تنتهى من تصوير أغنيتين جديدتين

كتب : هشام أمين الجمعة 20-09-2013 15:20

أنهت المطربة شيما هلالي، تصوير أغنيتين من ألبوم "ولا يهمك"، مع المخرج وليد ناصيف، ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

الأغنية الأولى باللهجة اللبنانية، تحمل إسم الألبوم "ولا يهمك"، وهي من اللون الرومانسي الإيقاعي، ومن كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، أما الأغنية الثانية، عنوانها "أدعي عليه" وهي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر عبد الله بو راس، وألحان ناصر الصالح وتوزيع وليد فايد، واستمر التصوير على مدار أربعة أيام بمواقع مختلفة في لبنان، واعتمد المخرج في العملين، طريقة سينمائية جديدة ومميزة، أظهرت جمال وعفوية شيما بشكل مغاير عما قدمته سابقاً.

وأعربت الفنانة هلالي عن سعادتها بالتعاون مع المخرج وليد ناصيف، الذي قدمها بصورة "عصرية راقية"، فجائت النتيجة "مكملة لقيمة الأغاني التي يتضمنها الألبوم.

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