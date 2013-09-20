محمد يس: لابد أن تدرك الدولة أن حل أزمة السينما جزء من أمنها القومي

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 20-09-2013 15:59

أكد المخرج محمد يس، أن تشكيل رئيس الوزراء للجنة بغرض إنقاذ صناعة السينما يعتبر قرارًا جيدًا ولكنه بحاجة للعديد من الأمور لكي لا تصبح القرارات مجرد كلام لا يتم تفعيله على أرض الواقع.

وأضاف يس، في تصريح لـ"الوطن": "لابد أن تبرهن الحكومة والدولة عن إيمانها بأن السينما صناعة كبرى تمثل جزءًا من أمنها القومي وقوتها الناعمة، ولابد أن تستوعب جيدًا دورها في الفترة المقبلة في معركة التنوير ضد قوى التطرف والرجعية، وعليه فإن دعمها صار أمرًا لابد منه في ظل حالة التراجع الحاد في الاقتصاد، لذلك ينبغي أن تكون الدولة جادة وصادقة في نيتها لحل أزمة السينما، وأن تتحول توصيات اللجنة إلى قرارات فاعلة يشعر بها السينمائيون على أرض الواقع في أقرب فرصة".