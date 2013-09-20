باسم السمرة: "حلاوة روح" يجمعني بهيفاء وهبي مرة أخرى

كتب : نورهان طلعت منذ 51 دقيقة

أكد باسم السمرة، أنه يقرأ في الوقت الحالي عددًا من السيناريوهات والتي يختار من بينها فيلمه الجديد، لكنه لم يحدد أو يحسم بعد الأعمال التي سيخوض بها المرحلة المقبلة.

وأضاف "السمرة"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يقترب فقط في الوقت الحالي من تنفيذ فيلم يجمعه مرة أخرى باللبنانية هيفاء وهبي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ويحمل عنوان (حلاوة روح)، لكنه ينتظر أيضًا التحضيرات النهائية للعمل حتى يبدأ في التصوير، ويعد هذا الفيلم هو العمل الثاني الذي يجمعه بهيفاء وهبي حيث اشتركا معًا قبل ذلك في مسلسل "مولد وصاحبه غايب" والذي كان من المفترض عرضه في رمضان الماضي لكنه تأجل.

يذكر أن آخر أعمال باسم السمرة والتي عُرضت في رمضان الماضي وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، مسلسل "ذات" مع نيللي كريم، و"آسيا" مع منى زكي، و"الوالدة باشا" مع سوسن بدر.