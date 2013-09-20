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بالصور| فريال يوسف تحرص على قضاء عطلتها في هوليوود

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بالصور| فريال يوسف تحرص على قضاء عطلتها في هوليوود بالصور| فريال يوسف تحرص على قضاء عطلتها في هوليوود

كتب : هشام أمين منذ 34 دقيقة

عادت الفنانة التونسية فريال يوسف لمصر، لاستئناف بعض جلسات العمل بعد رحلة مطولة بدأتها بزيارة فرنسا، حيث تحرص دوما على زيارة عاصمة النور باريس لارتباطها بهذا البلد منذ الصغر، ثم توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت زيارتها الأولى إلى "لاس فيجاس" والتى حرصت فيها على حضور عدد من العروض الفنية المتميزة، مثل عرض المطربة الكندية العالمية سيلين ديو، وعرض مايكل جاكسون "ذا وان" وعرض الساحر العالمى ديفيد كوبر فيلد، ثم توجهت بعد ذلك لزيارة لوس آنجلوس حيث حرصت على زيارة مسرح دولبى الذى يقام فيه حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوى ومدينة هوليوود وستوديوهات يونيفرسال العالمية، وتستعد حاليا فريال يوسف للسفر إلى بلدها تونس فى زيارة عائلية قصيرة.

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