السيطرة على حريق شب بناقلة وقود شرق مدينة الرياض السعودية

سيطرت فرق الدفاع المدنى بالسعودية على حريق نشب فى ناقلة وقود شرق مدينة الرياض (الدائرى الشرقى).

وقال الناطق الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة الرياض النقيب محمد الحمادى- فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم /الجمعة/- إن الحريق نتج عن تصادم ناقلة وقود بمركبة صغيرة، وأسفر عن إصابة سيدة نقلت على الفور لأحد المستشفيات القريبة، وتلف إحدى المركبات كليا، وأربع أخرى بشكل جزئى.

وأوضح أن فرق الدفاع فور تلقيها البلاغ هرعت لموقع الحادث وبدأت فى احتواء الموقف، ونجحت فى السيطرة على تسرب الوقود، وإطفاء الحريق، وتطهير الموقع من المواد الخطرة.

>