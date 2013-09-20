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ضبط 30 متهمًا لتورطهم في اقتحام وحرق مراكز الشرطة والكنائس والمنشآت بالمنيا

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ضبط 30 متهمًا لتورطهم في اقتحام وحرق مراكز الشرطة والكنائس والمنشآت بالمنيا ضبط 30 متهمًا لتورطهم في اقتحام وحرق مراكز الشرطة والكنائس والمنشآت بالمنيا

كتب : أ ش أ منذ 32 دقيقة

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 30 متهمًا، والصادر ضدهم قرارات بالضبط والإحضار من النيابة العامة، في وقائع التعدي على أقسام ومراكز الشرطة ودور العبادة المسيحية والمنشآت العامة.

وكان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد هشام نصر، مدير البحث الجنائي بالمديرية، بالقبض على 4 متهمين، والمطلوب ضبطهم واحضارهم في الواقعة رقم 13 أحوال مركز العدوة، في 25 أغسطس الماضي، بشأن اقتحام مركز الشرطة، والتعدي على الضباط والقوات، وإشعال النيران به بعد الاستيلاء على الأسلحة والذخائر عهدة المركز والمضبوطات.

وتم ضبط 5 متهمين بمطاي والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة المحضر رقم 2 أحوال مركز شرطة مطاي، في 21 أغسطس الماضي، بشأن اقتحام مركز الشرطة والتعدي علي الضباط والقوات وإشعال النيران به بعد الاستيلاء على الأسلحة والذخائر عهدة المركز.

وضبط 5 متهمين بمركز شرطة بني مزار، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 7029 إداري مركز بني مزار اقتحام المركز، كما تمكنت القوات من ضبط 8 متهمين بمركز مغاغة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة المحضر رقم 12 أحوال المركز، وضبط 7 متهمين بمركز ديرمواس، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة المحضر رقم 29 أحوال والمحضر رقم 27 أحوال المركز في 24 أغسطس، في أحداث اقتحام نقطة شرطة دلجا وحرق الكنائس وارتكاب أعمال الشغب بالقرية، كما تم ضبط متهم بأبوقرقاص مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 7309 الخاص باقتحام المركز.

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