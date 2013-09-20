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مستشار الرئيس: حربنا من أجل استعادة معنى الوطن هى قدرنا

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مستشار الرئيس: حربنا من أجل استعادة معنى الوطن هى قدرنا مستشار الرئيس: حربنا من أجل استعادة معنى الوطن هى قدرنا

قال الدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون السياسية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “بما أن الأمر صار لا يقبل شكّا بأن حربنا من أجل استعادة معنى الوطن هى قدرنا، فعلينا أن نعلم ما نحن بصدده حاضرًا ومستقبلاً، كى نكون أوعى بالتحدى وأولى به”.

وتابع حجازى “حروب الاستنزاف طويلة مرهقة مستنزفة قادتها مؤهلون متجردون يحيون بالحرية ولها وبالوطن وله مُنكرون لذواتهم ومُثبتون لمسؤوليتهم”.

وأضاف حجازي أن النصر فى تلك الحرب هو انتزاع “معنى الوطن” الجامع لكل مصرى من براثن الأوطان الخاصة الفئوية والطائفية والمللية والجغرافية وعليه فمن جُبِلَ على وطنه الخاص ليس أهلاً لأن يقود فيها ولكنْ أهل أن يُقاد”.

واختتم حجازي بأن “أولوية العمل فيها هى استكمال الثورة السياسية، التى اقتلعت رؤوس الاستبداد، بثورة “قيمية” و”فكرية” تتوازى مع أخرى اقتصادية واجتماعية”.

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