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معارضون سوريون مسلحون يقاتلون قوات الأسد في بلدة رئيسية بأدلب

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معارضون سوريون مسلحون يقاتلون قوات الأسد في بلدة رئيسية بأدلب معارضون سوريون مسلحون يقاتلون قوات الأسد في بلدة رئيسية بأدلب

كتب : رويترز منذ 37 دقيقة

استمرت الاشتباكات في بلدة أريحا بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس.

وتقع البلدة على منحدرات جبل الزاوية على الطريق الرئيسي بين مدينة اللاذقية الساحلية التي تسيطر عليها ، ومدينتي أدلب وحلب الشماليتين اللتين تخوض القوات الحكومية والمعارضة معارك للسيطرة عليهما منذ زمن طويل.

وأظهرت لقطات ، جنود الجيش السوري الحر يطلقون النار صوب بنايات باستخدام بنادق ودبابة.

وقال مقاتلون معارضون إنهم يحققون تقدما في المنطقة، وأنهم هاجموا عدة قواعد تابعة لحكومة الأسد في البلدة.

وتحتدم المعارك في أنحاء سوريا، فيما توصلت القوى الكبرى إلى اتفاق يهدف إلى التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.

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