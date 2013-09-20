الجيش اللبناني يواصل تحديد معالم الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل

كتب : أ ش أ منذ 28 دقيقة

يواصل الجيش اللبناني إعادة تحديد معالم الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وأفاد بيان لقيادة الجيش اللبناني، أن اللجنة التقنية التابعة له وبالتعاون مع فريق طوبوغرافي تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تواصل عملها لإعادة تحديد الخط الأزرق.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أتمت أمس الخميس قبالة بلدتي بليدا وميس الجبل، تحديد القياسات الطوبوغرافية لسبع نقاط جديدة، كما أنهت التحقق من أربع نقاط بعد تثبيت معالمها وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت حتى الآن التحقق النهائي من 183 نقطة على الخط الأزرق.