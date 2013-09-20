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"أوقاف المنيا" ترسل عشرات الأئمة لـ"دلجا" لخطبة الجمعة اليوم

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"أوقاف المنيا" ترسل عشرات الأئمة لـ"دلجا" لخطبة الجمعة اليوم "أوقاف المنيا" ترسل عشرات الأئمة لـ"دلجا" لخطبة الجمعة اليوم

كتب : خديجة العادلى الجمعة 20-09-2013 15:17

أرسلت مديرية الأوقاف بالمنيا، عشرات الأئمة لقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس اليوم، ليخطبوا الجمعة بمختلف مساجد القرية هناك، وذلك للتركيز على عدم قتل النفس والعنف والتحلي بأخلاق النبي وتذكير المصلين من أبناء القرية بوسطية الإسلام وعدم التشدد.

من ناحية أخرى، تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا بلاغا صباح اليوم من الخدمة الأمنية المعينة بالمدخل الشرقي لقرية دلجا يفيد بإصابة المجند ياسر أبوالقاسم أحمد علي 21 سنة من القوات المسلحة بقطاع المنطقة المركزية قطاع الهايكستب، والمعين خدمة بقرية دلجا بخدش سطحي بالزراع الأيمن.

وبالانتقال والفحص تبين أن العريف صابر محمد إبراهيم 30 سنة، من قوة وحدة مباحث قسم ملوي والمعين بذات الخدمة هو السبب في إصابة المجني عليه، حيث خرجت طلقة عن طريق الخطأ من السلاح الآلي عهدته أثناء تفتيشه إحدى السيارات.

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