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"تمرد الشرقية" تنظم ندوة عن التوعية السياسية

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"تمرد الشرقية" تنظم ندوة عن التوعية السياسية "تمرد الشرقية" تنظم ندوة عن التوعية السياسية

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 39 دقيقة

نظمت حركة "تمرد" بمركز أبوحماد بالشرقية ندوة تحت عنوان "أ. ب سياسة"، وذلك في إطار مشروع إعداد الكوادر التي تتبناه الحملة.

وتناول الجزء الأول منها مفهوم الدولة وأركانها ووظائفها المختلفة، كما تطرق الباحث السياسي محمد فؤاد رشوان إلى تطبيق هذا المفهوم على الوضع الحالي في ، ثم تناول مفهوم الدستور وكيفية كتابته وأنواع الدساتير المختلفة، وأهمية الدستور في الدولة الحديثة.

وعقب ذلك تناول المحاضر طاهر رضوان في الجزء الثاني، مفهوم الدولة المركزية والحكم المحلي وتطرق إلى خصائص كل من نظام الحكم المركزي من حيث المميزات والعيوب، ومفهوم الحكم المحلي وأهميتة في إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.

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