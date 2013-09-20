الأمير George ابن الأسابيع الأكثر نفوذاً في لندن

رغم أنّ عمره لا يتجاوز الأسابيع الثمانية، إلا أنّ الأمير George، ابن دوق ودوقة كامبريدج، صنّف الشخص الأكثر نفوذاً في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن تصنيفها السنويّ اختار الأمير George، المصنّف ثالثاً في ترتيب ولاية العرش في بريطانيا، لأنّ الأمير أصبح أكبر سفير عالميّ للعاصمة لندن.

وأضافت الصحيفة القول إنّ الأمير تقدّم على رئيس الوزراء البريطاني David Cameron، وعلى أعضاء آخرين من العائلة الملكيّة، في التصنيف السنويّ لأقوى الشخصيّات البريطانيّة.

وجاءت والدة الأمير George دوقة كامبريدج Kate Middleton في المرتبة السابعة، فيما تقاسم والده دوق كامبريدج، الأمير William، وعمّه الأمير Harry، المرتبة الحادية عشرة، في حين حلّت جدّته الملكة Elizabeth في المرتبة السادسة عشرة.

وكان لعارضة الأزياء Cara Delevingne حصة في القائمة، إذ جاءت في المرتبة العشرين.