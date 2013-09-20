ما الذي يجمعك مع المشاهير؟

ما الذي يجمع المشاهير من جميع دول العالم؟ وما الذي يجمعك بشخص مشهور؟ ربّما هي صفة مشتركة أو طريقة تفكير أو هواية أو الاشتراك في حبّ شيء ما .

جمعت لكم "سيدتي" هذا التقرير الشيّق حول أكثر المشاهير تأثيراً على مستوى العالم، وصنّفناهم حسب البرج الذي ينتمون إليه .



برج الحمل:

جمع كلاً من سيلين ديون مطربة أجنبية، باسكال مشعلاني فنانة لبنانية، جوليا بطرس فنانة لبنانية، نور جول ايشيلجي فنانة تركية.





يجد أصحاب برج الحمل أنفسهم كقادة حقيقيين. إنّهم مليئون بالطاقة. يحبون فرص التحدّي التي يأتي بها كلّ يومٍ جديدٍ. أصحاب برج الحمل جريئون في الكلام إلى درجة قد تقارب الفظاظة، وإلى درجة أنه قد يضطر أصحاب الأحاسيس المرهفة، ممن حولهم، إلى أن يبتعدوا عنهم. الشخص الحمل جَسور، وربما يميل إلى التسلط والعدوانيّة. وعند الحاجة، غالباً ما يستجمع الشخص الحمل قوته الداخلية للتغلب على التحديات من أيّ نوع كانت، فهو دائماً شخص منافس، وهو لا يمكن أن يكون بعيداً عن التطلّع نحو اهتماماته المفضلة. وعادة ما يكون الحمل مغروراً ومتبجّحاً، وكذلك مستبدّاً. إنه يفضل التأثير في الأشياء، فضلاً عن حسم الأمور وأخذها على عاتقه. عادةً، نرى أصحاب برج الحمل غير هيّابين أو خائفين من اقتناص الفرص أو الانقياد وراء ما يروق لهم أو ما يرونه مناسباً. وعندما يفشلون في الوصول إلى النتائج المرجوة من العمل الذي قاموا به، نرى أنّ فخرهم بأنفسهم لا يزال موجوداً على أساس أنّهم ـ على الأقل ـ قد عملوا ما بوسعهم. يحبّ الحمل اكتشاف الأرض الجديدة، ومن أولوياته البحث عن كلّ جديد حيثما كان. بالرّغم من أنّ الشخص الحمل قد لا يكرّس نفسه لأيّ أحد، إلا أنّ شجاعته ورغبته في البدء والقيا

شبكةعيونالإخبارية

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