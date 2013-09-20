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مصدر أمني: ارتفاع عدد المضبوطين في كرداسة إلى 87 متهمًا

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مصدر أمني: ارتفاع عدد المضبوطين في كرداسة إلى 87 متهمًا مصدر أمني: ارتفاع عدد المضبوطين في كرداسة إلى 87 متهمًا

قال مصدر أمني مسؤول، الجمعة، إن عدد المقبوض عليهم خلال عمليات «تطهير كرداسة» من البؤر الإرهابية ارتفع إلى 87 متهمًا من الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار على ذمة حادث اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل 11 ضابطًا وفردًا في 14 أغسطس الماضي.

وداهمت قوات الجيش والشرطة، فجر الخميس، مدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، لإعادة السيطرة عليها، وضبط المتورطين في أعمال العنف والإرهاب التي اندلعت في أعقاب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».

ولفظ اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الهرم، الخميس، وذلك إثر إصابته بطلق ناري في عملية تحرير منطقة كرداسة من البؤر الإرهابية.

وتقدم الجنازة العسكرية لمساعد مدير أمن الجيزة، الجمعة، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح ، نائب أول رئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وطاهر أبوزيد، وزير الرياضة، ومنصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وكبار قيادات وزارة الداخلية، وعدد كبير من الضباط والأفراد.

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