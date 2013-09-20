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رسميا .. الزمالك يخطف مؤمن زكريا من الأهلي

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رسميا .. الزمالك يخطف مؤمن زكريا من الأهلي رسميا .. الزمالك يخطف مؤمن زكريا من الأهلي

وقع مؤمن زكريا مهاجم إنبي رسميا على عقود انضمامه للزمالك لمدة موسم ونصف موسم على سبيل الإعارة.

وكان الأهلي قريبا من الحصول على خدمات اللاعب بعد تصريحات هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان اللاعب قد تنازل عن مستحقاته المالية لدى إنبي من أجل منحه فرصة الرحيل على سبيل الإعارة.

وقال عبد الله جورج رئيس لجنة التعاقدات بالزمالك لـFilGoal.com يوم الجمعة: " مؤمن زكريا قد حضر للزمالك وقام بالتوقيع على عقود انضمامه لمدة موسم ونصف الموسم".

ولعب مؤمن زكريا في نادي الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي قبل انتقاله لإنبي.

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