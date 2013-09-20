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حبس القيادي الإخواني أحمد لاشين مراسل “مصر 25″ و4 من كوادر الجماعة 15 يومًا‎

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حبس القيادي الإخواني أحمد لاشين مراسل “مصر 25″ و4 من كوادر الجماعة 15 يومًا‎ حبس القيادي الإخواني أحمد لاشين مراسل “مصر 25″ و4 من كوادر الجماعة 15 يومًا‎

قررت نيابة الغردقة حبس القيادي الإخواني أحمد لاشين مراسل  قناة 25 بالبحر الأحمر ، وصلاح أبوالحسن عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة و4 من كوادر الإخوان 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهم التحريض علي أعمال العنف والتخريب للمنشات العامة وتمويل المظاهرات والإعتصامات والتعدي علي قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر بالإشتراك مع جهازي الأمن الوطني والأمن العام بالغردقة قد ألقت القبض علي أحمد لاشين القيادي بحزب الحرية والعدالة ومراسل قناة مصر 25 بالبحر الأحمر وضبطت أجهزة الأمن وحدة بث تليفزيوني مع المتهم.

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