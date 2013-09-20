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مقتل 3 من أسرة واحدة بالمنيا لخلاف على شبكة ذهب “صيني”

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مقتل 3 من أسرة واحدة بالمنيا لخلاف على شبكة ذهب “صيني” مقتل 3 من أسرة واحدة بالمنيا لخلاف على شبكة ذهب “صيني”

قُتل 3 مواطنين من أسره واحده بقرية دير البرشا التابعه لمركز ملوي بالمنيا خلال مشاجره سببها قيام فلاح بشراء مصوغات ذهبيه مقلده لخطيبته.
> تلقى اللواء اسامه متولى مدير أمن المنيا بلاغا من عمليات النجده باطلاق اعيره ناريه وقتلى بقريه دير البرشا بمركز ملوى وبالانتقال تبين مقتل كلا من مجدى فرج الله كرلس ” 70 سنه ” فلاح ونجله ابراهيم ” 30 سنه ” وعطيه شاكر فرج الله ” 34 سنه ” فلاح واتهم بقتلهم شاكر “ش.ش” 23 سنه فلاح حيث قام باطلاق اعيره ناريه من بندقيه آليه كانت بحوزته بسبب خلافات على قيام المتهم بشراء مشغولات ذهبيه “مقلده” لخطيبته نجل المجنى عليه الاول وتمكن المتهم من الهرب عقب ارتكاب جريمته وتم نقل الجثامين الى مشرحه مستشفى ملوى العام.

تحرر محضرا بالواقعه، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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