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رسميًا.. مؤمن زكريا يحول وجهته من الأهلي ويوقع للزمالك

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رسميًا.. مؤمن زكريا يحول وجهته من الأهلي ويوقع للزمالك رسميًا.. مؤمن زكريا يحول وجهته من الأهلي ويوقع للزمالك

مؤمن ذكريا

وقع مؤمن زكريا لاعب وسط إنبي رسميًا على عقود إنضمامه للزمالك لمدة موسم ونصف موسم على سبيل الإعارة.

وكان ذكريا قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للأهلي بعد تصريحات هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأهلي ، والذي أكد أن إدارة ناديه قد اتفقت مع إدارة إنبي وبقي توقيع اللاعب فقط.

وكان اللاعب قد تنازل عن مستحقاته المالية لدى إنبي من أجل منحه فرصة الرحيل على سبيل الإعارة.

وأكد حماده أنور  إداري الفريق لـ “ONA” أن مؤمن زكريا قد حضر لمقر نادي الزمالك ظهر اليوم وقام بالتوقيع على عقود انضمامه رسميًا لمدة موسم ونصف الموسم.

يذكر أن مؤمن زكريا قد بدأ مسيرته مع كرة القدم في تاشئي النادي الأهلي ثم انتقل إلي الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي قبل انتقاله لإنبي.

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