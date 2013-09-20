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محمد صبحي: من يهاجم الجيش لا يمكن أن يكون مصريًا.. ومصدوم في أحمد منصور

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محمد صبحي: من يهاجم الجيش لا يمكن أن يكون مصريًا.. ومصدوم في أحمد منصور محمد صبحي: من يهاجم الجيش لا يمكن أن يكون مصريًا.. ومصدوم في أحمد منصور

كتب : خالد جمال منذ 2 دقيقة

نعى الفنان محمد صبحي، اللواء نبيل فراج، شهيد الشرطة في كرداسة، قائلًا "إنه كان في المقدمة، ولم يكن متراجعًا، وجاء سقوطه في وعاء حب ".

وأكد محمد صبحي، في برنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة والناس"، والذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الجيش المصري يعبر بمصر إلى بر الأمان، وأن من يهاجم الجيش لا يمكن أن يكون مصريًا، مضيفًا أن "الـ2 مليار دولار التي عادت إلى قطر لا تساوي شيئًا، ونحن نحتاج إلى إضافة فقرة إلى منع المعونة، وهي (ونحن سنعين مصر)".

وأضاف الفنان محمد صبحي، أنه يطلب من المصرية أن تبدأ خطوات إصلاح التعليم، موضحًا أنه بدأ بالفعل في بناء 50 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تكلفة المدرسة 2 مليون جنيه.

واعتذر محمد صبحي عن أي دفاع سبق أن قدمه عن قناة "الجزيرة"، قائلًا "إنها ظهرت الآن على حقيقتها، وأنها تكره مصر"، ومضيفًا أن "الإعلامي أحمد منصور كان صديقي، لكني صدمت فيه كمصري، وفي كل المذيعين المصريين في قناة الجزيرة، من الذين يقبلون أن تهان مصر وجيشها في قناة يعملون بها".

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