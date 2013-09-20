صمّمي غرفة نومك وفق الطراز المغربي

يلقى الديكور المغربيّ رواجاً في الآونة الأخيرة في دول عدة من العالم، ويُضفي نفحة شرقيّة أخّاذة أينما حلّ.

خبيرة الديكور السيدة "جُمانة بدّور" تقدّم لك بعض الأفكار العمليّة التي تساعدك في تصميم غرفة نومك وفق الطراز المغربيّ المتأثر بالطابع الآسيويّ بشكل عام، حيث يعتمد الدّقة في تفاصيله وتسيطر الزخرفات والنقوش على مفرداته، مع نفحات من التراث الإسلامي:

ـ يشتهر الديكور المغربي بألوانه النابضة بالحياة والحارة.ولذا، ابتكري مزيجاً من الألوان الدافئة كالأرجوانيّ والأحمر والأصفر، مع تلك الليلكيّة.ويدخل الأزرق بخفر إلى شراشف السرير والوسائد.

ـ زيني الحائط الذي يتكئ إليه السرير بورق الجدران المستوحى من الزخرفات المغربيّة.

ـ اختاري السجّاد المغربيّ المزخرف بالنقوش والأشكال الهندسية المتداخلة لكسوة الأرضيّة.

- تعتبر القناطر ركيزة الديكور المغربي، وتستعمل وفق أشكال عدة كالنيش مثلاً أو إطارات المرايا.

ـ يتصدّر الخشب المشغول لائحة خيارات أثاث غرفة النوم ذي الطراز المغربيّ، ويزدان كلّ من السرير والخزانة والطاولات بالرسومات المنقوشة بواسطة الحفر.

ـ اعتمدي مفارش السرير المزيّنة بتدرّج في الألوان، كالبرتقاليّ والأبيض والورديّ، مع الوسائد المزخرفة بنفس الألوان.

- يحمل السرير أعمدة خشب أربع ترتاح ناموسيّة شفّافة عليها.وبصورة عامّة، تشتهر الأسرّة المغربية بضخامة ظهرها وكثافة النقوش التي تزينها بواسطة الحفر المتقن لتضفي لمسة ملكية فخمة.

-يمكنك وضع طاولة خشب على كلّ جانب من السرير، مع تغطية كلّ منهما بشرشف مطرّز بالنقوش العربية تتموضع عليه بعض الاكسسوارات كفانوس ضخم.

ـ وبالنسبة إلى الستائر، فإنّها غالباً ما تكون شفّافة مصنوعة من الحرير الملوّن، حسب الألوان الطاغية في غرفتك.

ـ اعتمدي المصابيح المصنوعة من النّحاس المحمّلة ببعض النقوش للإنارة.

ـ تُعتبر المرايا بإطاراتها المزيّنة بالنقوش والزخارف جزءاً لا يتجزأ من الديكور المغربي.

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