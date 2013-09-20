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حزب الإرادة الشعبية السورى: دمشق لن تطلب وقف إطلاق النار خلال مؤتمر جنيف

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حزب الإرادة الشعبية السورى: دمشق لن تطلب وقف إطلاق النار خلال مؤتمر جنيف حزب الإرادة الشعبية السورى: دمشق لن تطلب وقف إطلاق النار خلال مؤتمر جنيف

نفى الناطق الرسمى باسم حزب "الإرادة الشعبية" السورى الذى يتزعمه نائب رئيس السورية قدرى جميل، والذى يقدم نفسه أنه معارض لنهج النظام فى دمشق، ما نقل عن الأخير قوله إن "الحكومة السورية ستطلب خلال مؤتمر جنيف وقفاً لإطلاق النار".

وقال الناطق، فى تصريح نشرته صحيفة "قاسيون" المتحدثة باسم الحزب، إنه "لا صحة لما نُقل عن لسان قدرى جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية فى مقابلته، التى أجراها مع مراسل صحيفة الجارديان البريطانية أمس من أن الحكومة السورية ستطلب خلال مؤتمر جنيف (2) وقفاً لإطلاق النار".

وأضاف أن "المقابلة جرت مع جميل بصفته أميناً لحزب الإرادة الشعبية ومخولاً للنطق باسمه ومن جهة ثانية فقد تم التأكيد خلال المقابلة على أن مؤتمر جنيف سيبحث وقف التدخل الخارجى وإيقاف العنف وإطلاق العملية السياسية".

واتهم الناطق مراسل صحيفة الجارديان بأنه "لم يكن دقيقاً ومهنياً وموضوعياً فى نقل فحوى الحديث بل قام باجتزائه وتشويهه".

كانت الجارديان نشرت على موقعها الإلكترونى أمس الخميس، مقابلة مع جميل قال فيها أن "النظام سيطلب وقفاً لإطلاق النار فى حال انعقد مؤتمر جنيف 2 لتسوية الأزمة السورية"، معتبرا أن "النزاع بين النظام ومقاتلى المعارضة وصل إلى مأزق"، لافتاً إلى أن "أياً من الجانبين لا يستطيع حسمه".

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مصر 365

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