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الأمن الجزائرى يحدد هوية 30 جهاديا قتلوا فى سوريا

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الأمن الجزائرى يحدد هوية 30 جهاديا قتلوا فى سوريا الأمن الجزائرى يحدد هوية 30 جهاديا قتلوا فى سوريا

ذكر تقرير إخبارى جزائرى اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن بالجزائر حددت هوية 30 جهاديا جزائريا قتلوا فى سوريا.

ونقلت صحيفة "الوطن ويكاند" الجزائرية اليوم الجمعة، عن مسئول فى المخابرات قوله إن عدد الجزائريين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، يتراوح ما بين 100 و120عنصرا، منهم 80 تم تحديد هويتهم بدقة فيما تم فقدان أثر 15 آخرين.

وقال المسئول إن من بين هؤلاء "الجهاديين" الذين تطلق عليهم أجهزة الأمن تسمية، "المنسيين" هناك من يحوز على الجنسية الفرنسية أيضا ومنهم من قاتل فى صفوف القاعدة فى العراق، وآخرون مع تنظيم فتح الإسلام بلبنان.

وأشار المسئول إلى انتقال ستة مجندين شهريا نحو سورية فى الفترة من نوفمبر 2012، ويونيو2013، أغلبهم ينحدرون من الجزائر العاصمة والولايات الشرقية والجنوب الشرقى.

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