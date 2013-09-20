مدير أمن دمياط : خطة أمنية محكمة لتأمين المدارس مع بداية العام الدراسي

أكد اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط، أن جميع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن استعدت للعام الدراسى الجديد الذى سيبدأ غدا السبت.

وأوضح مدير أمن دمياط فى تصريحات صحفية أنه تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع جميع أجهزة المديرية لتأمين المدارس والشوارع المحيطة بها، وتأمين الميادين العامة وتحقيق أعلى قدر من السيولة المرورية خاصة فى فترات الصباح والظهيرة.

وأشار “الحديدى” إلى أنه تم تعيين خدمات ثابتة ومتحركة فى مناطق تجمع المدارس، مضيفاً أنه تم التنسيق بين أجهزة المديرية ومديرية التربية والتعليم بدمياط وإدارة الأمن بالمديرية لاستقبال أى بلاغات وشكاوى قد تصل من مديرى المدارس.