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علما أزهريون وشيوخ بالأوقاف يزورون 10 مساجد بالفيوم

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علما أزهريون وشيوخ بالأوقاف يزورون 10 مساجد بالفيوم علما أزهريون وشيوخ بالأوقاف يزورون 10 مساجد بالفيوم

شهدت مساجد محافظة الفيوم لأول مرة كوكبة من علماء الأزهر الشريف ومشايخ وزارة الأوقاف حيث تولوا خطبة الجمعة فى 10 مساجد وكان موضوعها عن فريضة الحج ومناقشة سلوك الحاج وما ينبغي أن يتحلى به .

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ـ شيخ الأزهر قد وجه قافلة من علماء الأزهر وكبار مشايخ الأوقاف للمحافظة لخطبة الجمعة بـ 10 مساجد بالمحافظة ، بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف ، للتعريف بسماحة الإسلام وسعة أفقه والتواصل مع أبناء الفيوم  .

وتكونت القافلة من العلماء محمد عز الدين عبد الستار رئيس الإدارة المركزية للدعوة بالأوقاف ـ عبد المقصود عبد الحميد باشا أســـتاذ بجامعــة الأزهــــرـ جمــال فــاروق أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر ـ مختار مرزوق عبد الرحيم أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر ـ محمد سالم أبو عاصي أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر ـ عبد المنعم صبحي أبو شعيشع أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر ـ رمضــان محمد محمود حســان أستاذ مساعد بجامعة القاهرة ـ علاء الدين شعلان عقل مدير عام التفتيش العام ـ صلاح محمد نصار إمام الجامع الأزهر سابقا ـ متولي الصعيدي إمـــام الجامع الأزهر ـ خالد عبد السلام مدير عام الإرشاد الديني ـ طه محمد متولى مدير عام أوقاف الفيوم ـ رمضان حسن مراد وكيل أوقاف الفيوم ـ طلبه عبد النبي حسن مدير عام الوعظ بالفيوم ـ عمر عبد التواب مفتش واعظ ـ محمد محمد البندارى مسئول مالي المشيخة ـ محمد فتحي على وذلك بمساجد ناصر الكبير الورشة – بندر أول ـ فاطمة إلياس إمام مديرية الأمن – بندر أول ـ المعلق سوق الفراخ – بندر أول ـ دار الرماد الشرقي أرض مصطفى حسن – بندر أول ـ محي الدين أبو العز منشأة لطف الله – بندر أول ـ عثمان بن عفان خلف الإستاد الرياضي – بندر أول ـ أم المؤمنين حي كيمان فارس – بندر أول ـ الشيخ رجب حي درب الطباخين – بندر أول ـ عبد الله وهبي أمام كوبري مرزبان – بندر ثاني ـ الصوفي أمام كوبري الصوفي – بندر ثاني ـ نعيمه شرابي بجوار قصر الثقافة – بندر ثاني ـ الفتــــح حي باغوص – بندر ثاني ـ روضة الفرقان أمام موقف بني سويف – بندر ثاني ـ الروبـــى حي الروبى – بندر ثاني ـ منشأة ناصر حي الشيخ حسن – بندر ثاني.

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