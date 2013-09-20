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فوائد صحية كبيرة لألوان الطماطم المختلفة

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فوائد صحية كبيرة لألوان الطماطم المختلفة فوائد صحية كبيرة لألوان الطماطم المختلفة

أثبتت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية برئاسة "بيريك رولت" مدير مركز الأبحاث والتنمية أن كل لون من ألوان الطماطم من الأحمر والبرتقالى والأخضر والبنفسجى له فائدته الصحية، حيث أوضحت الدراسة أن الطماطم الحمراء تحمى الشرايين بسبب الصبغة الحمراء المضادة للأكسدة، التى تقى من تصلب الشرايين لذلك فالإنسان يحتاج إلى 6 ملليجرامات فى اليوم أى ثمرتين من الطماطم الحمراء، حيث إنها تحمى أيضا من بعض أنواع السرطان.

أما الطماطم ذات اللون البرتقالى والتى تحتوى على "البيتا – كاروتين" فهى تنور البشرة وتحميها من التجاعيد وجفاف الجلد بسبب فيتامين "هـ" والطماطم الخضراء مثلها مثل كل الخضروات الخضراء الغنية بالكلوروفيل التى تحتوى على العديد من الفيتامينات، ولها فائدة كبيرة على العظام منها الكالسيوم وفيتامين "د".

وأخيرا الطماطم ذات اللون البنفسجى التى تحتوى على "الانثوسيانين" وهى الصبغة التى تعطيها هذا اللون وهى تساعد على تخفيض الالتهابات، والضغط الذى يسبب أكسدة العضلات ويخفف الإحساس بثقل فى الساقين ويحسن عودة الدورة الدموية للأوردة وهذه المادة توجد فى التوت والكرز والعنب الأسود.

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مصر 365