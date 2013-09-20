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ليبيا والاتحاد الأوروبي توقعان اتفاقاً يتصدى للهجرة الغير شرعية

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ليبيا والاتحاد الأوروبي توقعان اتفاقاً يتصدى للهجرة الغير شرعية ليبيا والاتحاد الأوروبي توقعان اتفاقاً يتصدى للهجرة الغير شرعية

هجرة غير شرعية

وقعت ليبيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً لإرساء خطة مشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية في المتوسط أطلق عليها اسم “فرس البحر- ميديترانيو”.

وذكر موقع “ليبيا المستقبل” الإلكتروني اليوم الجمعة أن الاتفاقية وقعت في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن المشروع هو جزء من تحرك لتدريب عناصر من الدول الإفريقية والمتوسطية وتأهيلها لمراقبة الحدود البرية والبحرية، وهو امتداد لاتفاق التعاون القائم منذ عام 2006 بين بلدان إفريقيا المطلة على ساحل المحيط الأطلسي.

وأضاف الموقع أنه وفق الاتفاق الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية، سيتم تطوير المشروع على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، مالطا، البرتغال، قبرص، اليونان، في حين يتوقع دخول الجزائر وتونس ومصر في عام 2014.

ويتضمن الاتفاق إنشاء البحر الأبيض المتوسط “فرس البحر”، وتدريب خفر السواحل وعقد دورات للساحل ومراقبة الحدود البرية في ليبيا ودول شمال أفريقيا، وهو استمرار لبرنامج أتلانتيكو- فرس البحر، الذي جعل من الممكن تقليص ضغوط الهجرة عبر البحر من أفريقيا إلى أوروبا.

أ ش أ

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