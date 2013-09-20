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خطب مساجد كفر الشيخ تدعو للعمل وتقوى الله

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خطب مساجد كفر الشيخ تدعو للعمل وتقوى الله خطب مساجد كفر الشيخ تدعو للعمل وتقوى الله

تنوعت الخطبة بمساجد كفر الشيخ اليوم بين الدعوة للعمل وتقوى الله سبحانه وتعالى ومحاربة الإرهاب وإصلاح النفوس والعودة لله.

وأكد محمد عبد الله إمام مسجد الرحمن، أنه "يجب علينا العودة لله سبحانه وتعالى وتقوى الله والاتجاه لدعاء الله عز وجل لينجينا مما نحن فيه فالإخلاص فى الدعاء والعبادة طرق من النجاة من الأزمة".

وأشار الشيخ على مسعد، إمام مسجد المصطفى، إلى أنه لابد من الوقوف صفاً واحداً لإعادة الأمن لبلادنا وترك الخلاف والتناحر لأن المنافقين لا يردون بمصر خيراً ولابد من التمسك بكتاب الله وسنة نبيه، خاصة أننا فى الأشهر الحرم التى حرم فيها الله القتل والتخريب والتدمير.

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مصر 365