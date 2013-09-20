أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - غانا تؤجل موعد مواجهة مصر لأول أيام العيد

Google+ Print
رسميا - غانا تؤجل موعد مواجهة مصر لأول أيام العيد رسميا - غانا تؤجل موعد مواجهة مصر لأول أيام العيد

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تأجيل موعد مواجهة إلى 15 أكتوبر بدلا من 13 أكتوبر في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأصدر الاتحاد الغاني بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه عن تأجيل المواجهة لتصبح يوم الثلاثاء 15 أكتوبر وهو ما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وستقام المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت جرينيتش الذي يتساوى مع غانا، أي السادسة بتوقيت مصر.

وبرر قرار التأجيل بمنح الفريق وقت أطول للتدرب مع كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا في كوماسي المدينة التي تستضيف المباراة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منح الاتحاد الغاني حق اختيار اللعب في الفترة بين 11-15 أكتوبر مما يعني أن قرار التأجيل لم يخالف لوائح الفيفا.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يستقر بعد على موعد مباراة الإياب والتي من المقرر ان تقام في الفترة بين 15-19 نوفمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور

البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور