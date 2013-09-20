رسميا - غانا تؤجل موعد مواجهة مصر لأول أيام العيد

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن تأجيل موعد مواجهة مصر إلى 15 أكتوبر بدلا من 13 أكتوبر في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأصدر الاتحاد الغاني بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه عن تأجيل المواجهة لتصبح يوم الثلاثاء 15 أكتوبر وهو ما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وستقام المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت جرينيتش الذي يتساوى مع غانا، أي السادسة بتوقيت مصر.

وبرر قرار التأجيل بمنح الفريق وقت أطول للتدرب مع كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا في كوماسي المدينة التي تستضيف المباراة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منح الاتحاد الغاني حق اختيار اللعب في الفترة بين 11-15 أكتوبر مما يعني أن قرار التأجيل لم يخالف لوائح الفيفا.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يستقر بعد على موعد مباراة الإياب والتي من المقرر ان تقام في الفترة بين 15-19 نوفمبر المقبل.