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أبياه: بواتنج وإيسيان ومونتاري + عمل جاد = هزيمة مصر

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أبياه: بواتنج وإيسيان ومونتاري + عمل جاد = هزيمة مصر أبياه: بواتنج وإيسيان ومونتاري + عمل جاد = هزيمة مصر

يؤمن ستيفن أبياه قائد منتخب غانا السابق أن بلاده قادرة على عبور منتخب بشرط الاستعانة بالخبرات بجانب عمل جاد في الفترة المقبل.

وتلعب مصر مع غانا في 15 أكتوبر المقبل في كوماسي بذهاب المرحلة الحاسمة للتأهل لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وقال أبياه في تصريحات لموقع (غانا سوكر نت): "إذا حصلنا على لاعبينا الخبرة، بالتأكيد سنفوز على مصر".

وأضاف "كيفين (بواتنج)، ديدي (أندريه آيو)، (مايكل) إيسيان، عادوا الآن إلى غانا وأيضا (سولي) مونتاري.. الآن فقط نريد عمل جاد وشاق ليكون النصر حليفنا".

أبياه قاد غانا إلى نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، ولعب دورا طفيفا في جنوب إفريقيا 2010.

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