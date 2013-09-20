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أسبوع ميلان يطلق نوافير من الألوان

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أسبوع ميلان يطلق نوافير من الألوان أسبوع ميلان يطلق نوافير من الألوان

اليوم الثاني من أسبوع "ميلان" كان كريماً على جمهوره، ومثقلاً بثلاثة عشر عرضاً، مرّ بعضها القليل مرور الكرام، فيما حظي أغلبها بحشود من النجوم والمشاهير، لا سيّما عرض دار Max Mara، ودار Blugirl، ودار Fendi التي قدّمت عرضاً لعبت فيه على سحر الأنسجة الصيفيّة، وركّزت على الشيفون والأورغنزا والحرير، بعد أن اعتمدت صبغات ذات تدرّجات لونية ساحرة، تُشبه رسوم الكومبيوتر والفوتوشوب. كذلك ظهرت مجموعة من التنورات الجلدية القصيرة والتزيينات المبتكرة بالريش والفرو الذي زين الثياب والحقائب، إلى جانب الخواتم والقلائد والأقراط. وقد تعاونت الدار في هذا الصدد مع مصمّمة المجوهرات Delfina Delettrez التي تمثل الجيل الرابع من عائلة "فيندي". بعد ذلك، جاء عرض دار Prada التي نثرت على المنصّة نوافير من الألوان النيونية البراقة التي تشبه ألوان قوس قزح، كما قدمت ثياباً تعود بذاكرتنا إلى موضة السبعينات. وقد استعانت الدار برسّامين محترفين، من أجل تزيين الثياب بوجوه نجمات البوب الشهيرات، ممّا جعل العرض شبابيّاً بامتياز، مع بعض التفصيلات الرياضيّة واللمسات المرحة. وظهرت خلال العرض معاطف الأميرة princess coat التي تركّز على منطقة الخصر، فيما تميّزت الفساتين بالخطوط البسيطة، وغلبت عليها الألوان البراقة، خصوصاً اللون الأحمر.
وأخيراً، كان عرض Just cavalla الذي حمل إلينا مزاج الصيف والرحلات الرائقة إلى حيث البحر وحدائق الزهور العامرة. ويبدو أنّ "روبرتو كافالي" قد ترك نقوش الحيوانات المتوحشّة جانباً، وانشغل بالنباتات والزهور الملوّنة، وقدّم كثيراً من الأنسجة الخاصّة التي عادة ما يُنجزها في مشغله الخاصّ، والتي صاغ بعضها على شكل سراويل قصيرة، مرتفعة الخصور، وأخرى ضيّقة جداً، إلى جانب فساتين قصيرة، ركّز فيها على الألوان الماسيّة مع البرتقاليّ النيونيّ والأصفر والأزرق. ووضعت عارضاته نظارات شمسيّة تشبه القطط cat eye sunglasses، في ظلّ مقاطع من وحي الصيف، رافقت العرض.

وإليك بعضاً من عروض اليوم الثاني، وستكون لنا وقفات أخرى مع الأيّام الثلاثة المتبقّية من هذا الأسبوع:

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سيدتي

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