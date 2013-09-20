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أبوالعز الحريرى: انقسام الجماعة غير مهم طالما الفكرة الإخوانية قائمة

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أبوالعز الحريرى: انقسام الجماعة غير مهم طالما الفكرة الإخوانية قائمة أبوالعز الحريرى: انقسام الجماعة غير مهم طالما الفكرة الإخوانية قائمة

قال أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، إنه قد يكون هناك انقسام داخل الجماعة، ولكن هذا لا يهم مادامت الفكرة الإخوانية قائمة، مشيرا إلى أن الجريمة مستمرة، وقد يظهر ذلك فى حديثهم عن الوطن، فأغلب قادتهم لا يعترفون به، وقد ظهر ذلك قريبا فى التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين، وعن حلايب وشلاتين للسودانيين، كما أنهم يقبلون أن يأتى رئيس ماليزى يحكم طالما كان مسلما.

وأضاف الحريرى فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن النبى عندما ترك مكة كان ينظر إليها متحسرًا، وهذا دليل حبه للوطن واحترامه له، مؤكدا أن مشروع الخلافة الذى ينادى به الإخوان هو قائم على الاقتتال واحتلال البلاد دون وجه حق، وقد سمى هذا المشروع من قبل بأستاذية العالم، موضحا أن الخلاف بينهم يرجع لمنطق التقية، أى يحاولون كسب الرأى العام أو العودة للتفاوض مع السلطة، رغم عدم اقتناعهم بالخطأ الذى ارتكبوه، ولكنهم يعتذرون لكسب التعاطف.
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