اتصالات بين "الكهرباء" و"البترول" لحل أزمة انقطاع التيار قبل بدء الدراسة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الشبكة القومية ستشهد استقرارا تدريجيا بدءا من اليوم الجمعة، لافتا إلى أن هناك اتصالات مكثفة بين وزيرى الكهرباء والبترول لإنهاء الأزمة قبل بداية العام الدراسى.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن محطة كهرباء بنها سيتم افتتاحها خلال أيام بقدرة 750 ميجا وات، ستساهم بشكل كبير فى حل الأزمة خاصة بعد خروج 220 وحدة توليد لإخضاعهم للصيانة طبقا لبرنامج الصاينة الدورية.

وأوضح المصدر أن العجز فى قدرة الشبكة الرئيسية بلغ 3 آلاف ميجاوات، وذلك نتيجة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.